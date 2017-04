Fillon reconnaît sa défaite et votera pour Macron

Paris, France | AFP | dimanche 23/04/2017 - François Fillon a reconnu sa défaite dimanche soir et immédiatement annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai.



"Cette défaite est ma défaite", a dit le candidat de la droite, en admettant: "Malgré tous mes efforts et ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre".

"L'abstention n'est pas dans mes gènes. (...) Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai pour Emmanuel Macron", a annoncé le candidat de la droite battu au premier tour de l'élection présidentielle.



M. Fillon a affirmé que le FN était "connu pour sa violence et son extrémisme".

Evoquant "des obstacles sur (sa) route trop nombreux et trop cruels", l'ancien Premier ministre a affirmé qu'"un jour la vérité sera faite sur cette élection".



Vainqueur triomphal de la primaire de droite, l'ancien Premier ministre a été grandement fragilisé par les affaires judiciaires, après la révélation fin janvier par Le Canard enchaîné de l'emploi soupçonné fictif de son épouse comme collaboratrice parlementaire, pour lequel la justice l'a mis en examen.