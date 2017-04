Fillon ne parvient pas à "mettre de l'argent de côté"

François Fillon a lancé lundi l'opération "Parlons projet", avec la distribution d'un "journal de campagne" de huit pages, tiré à huit millions d'exemplaires, et l'organisation d'une dizaine de meetings, dont celui à Porte de Versailles à Paris, le 9 avril.

"A partir de maintenant, on lance l'opération nationale +Parlons projet+ , avec l'idée qu'il nous reste 15 jours pour être vraiment sur le terrain et discuter du projet avec les électeurs", a affirmé Vincent Chriqui, directeur de campagne du candidat de la droite, lundi au cours d'une conférence de presse à Paris.

Un "journal de campagne", sous forme d'un tract grand format, tiré à 10 millions d'exemplaires, est distribué depuis le début du mois. Sur huit pages, M. Fillon expose ses principales mesures: sécurité, justice, lutte contre le terrorisme islamique, emploi, immigration, Europe, pouvoir d'achat, santé, éducation, environnement...

"Je sais ce que veut dire diriger l'Etat avec méthode et sang-froid, sans trembler devant les obstacles", écrit l'ex-Premier ministre.

Un document consacré à l'emploi va également être tiré, ainsi qu'un autre, de "mobilisation générale", à l'approche du premier tour, le 23 avril.

"La dernière semaine sera marquée par un rétro-planning +On fonce vers la victoire+, avec une opération par jour", a indiqué M. Chriqui.

François Fillon poursuivra également son "tour de France", chaque étape étant consacrée à une thématique particulière: il sera par exemple à Provins le 5 avril pour parler artisanat et commerce, à Strasbourg le 6 pour parler Europe, le lendemain à Clermont-Ferrand (ruralité et France périphérique)...

D'autres déplacements sont prévus à Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nice, Lille où il parlera "travail, sécurité, innovation, culture française, éducation, jeunesse...".

Un grand meeting sera organisé le dimanche 9 avril, porte de Versailles à Paris, où "au moins 10.000 personnes sont attendues", selon M. Chriqui, qui qualifie ce rendez-vous d'"échéance importante de la campagne", avec un discours du candidat "sur la manière dont il perçoit la situation de la France et les perspectives qu'il souhaite tracer".

En marge de ce meeting, il y aura une photo de M. Fillon "avec l'ensemble des candidats LR et UDI aux élections législatives, manière de montrer l'unité autour de sa candidature et qu'il est le seul à disposer d'une majorité pour porter le changement et l'alternance", selon son directeur de campagne.