Fillon enfariné avant un meeting à Strasbourg

Paris, France | AFP | Mis en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa famille, François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a été victime jeudi d'un enfarinage à son arrivée à un meeting à Strasbourg.



Habitué des concerts de casseroles et des cris "Fillon en prison" depuis les premières révélations du Canard enchaîné fin janvier, le candidat Les Républicains, toujours distancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les sondages, était venu à Strasbourg parler d'Europe.



Mais les images de l'ancien Premier ministre au costume blanchi de farine ont des chances d'avoir plus marqué les esprits que son discours.



Alors que François Fillon s'avançait, sous l'oeil des caméras, vers la tribune pour prononcer un discours, un jeune homme - la trentaine, 1m90 - a vidé sur le candidat un paquet rempli de farine, selon un journaliste de l'AFP qui a assisté à la scène.



Il s'est ensuite fait plaquer au sol par les services de sécurité, et le t-shirt "Les étudiants avec Fillon" qu'il portait pour se faire passer pour un militant a été déchiré de haut en bas.



Juste avant l'enfarinage, on a entendu les mots "lobbyiste, escroc", sans savoir qui les a prononcés.



Selon l'équipe de campagne, deux perturbateurs s'étaient joints aux militants, et il y a eu une interpellation.



"Je suis la cible d'un acharnement impitoyable", a réagi M. Fillon au début de son intervention. "Ils essaient tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française", a-t-il ajouté en souriant.



"Mais, mes amis, ce qui ne tue pas rend plus fort", cette force, "je la mettrai au service des Français qui ont bien besoin d'un vrai chef d'Etat après la présidence hésitante de François Hollande", a-t-il continué.







- "Blanc comme neige" -

Sur Twitter, sans surprise, on s'en est donné à coeur joie. Très vite, le hashtag "FillonStrasbourg" est devenu un des sujets les plus commentés sur le réseau social, avec des tweets tels que "Fillon a bel et bien été blanchi", "Pour une fois, Fillon est blanc comme neige".



"Des œufs sur Macron, de la farine sur Fillon, si quelqu'un balance du lait sur Marine Le Pen on peut faire des crêpes", proposait aussi un utilisateur.



Libération a relevé que l'ancien Premier ministre et soutien de François Fillon Jean-Pierre Raffarin avait pour sa part "aimé" la vidéo de l'enfarinage sur Twitter.



En décembre, l'ancien Premier ministre Manuel Valls avait lui aussi eu droit à un enfarinage à Strasbourg, alors qu'il était en campagne pour la primaire socialiste élargie.