Fifo 2017 : "The Opposition" remporte le Grand Prix du jury et "Alors on danse" gagne le Prix du public

PAPEETE, le 10 février 2017 - La traditionnelle cérémonie de remise des prix de la 14e édition du Fifo vient de s'achever ce soir, au Grand théâtre. Découvrez tout le palmarès de ce cru 2017.





Le jury, présidé par Stéphane Martin, a attribué le Grand Prix au puissant documentaire papou "The Opposition", réalisé par l'Australienne Hollie Fifer. Le film polynésien "Alors on danse" de Jacques Navarro-Rovira a remporté, quant à lui, l'adhésion du public. Une leçon de vie poignante et nécessaire, qui a marqué les esprits.



Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande n'est pas en reste, elle rafle deux prix spéciaux sur trois. Le court métrage néo-calédonien "Je ne pleurerai plus", entre rire et émotion, gagne, lui, dans sa catégorie. Enfin, "Fading Sands", qui traite du changement climatique vu des îles Salomon, remporte le prix Okeanos.





Profitez de ce week-end pour visionner les films primés, et vive le Fifo !