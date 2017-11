Fiducie, tribunal arbitral foncier : des pistes pour sortir des problèmes d'indivision

La deuxième journée du colloque sur la sécurisation foncière, axé sur l’aspect pratique du sujet et ouverte au grand public, a fait salle comble. Généalogiste, géomètre-expert, chef de division du cadastre et notaire se sont succédé pour parler de leur activité. Comme l’a rappelé Didier Nourissat, notaire en charge des questions de titrement au conseil supérieur du notariat et à l’union internationale du notariat, le titrement, qui est « l’action de délivrer un titre », repose sur trois piliers, à savoir « l’identification correcte d’un bien et des personnes qui revendiquent ce bien », « la sécurité juridique » et « le registre public ». Ces piliers existent grâce aux acteurs du foncier.



Ces acteurs sont donc venus partager leurs expériences. « L’idée », a expliqué Pascal Casile, généalogiste, directeur du bureau de Marseille du cabinet Coutot-Roehrig, qui possède la deuxième plus grande base de données au monde, « n’est pas de donner une leçon, car les talents sont chez vous » . L’idée qui préside en effet à ce colloque est « l’accompagnement ». Il a présenté ses sources en tant qu’expert en généalogie : les recensements de population, les registres de matricules, les déclarations de succession, les fichiers de cimetières et fichiers paroissiaux, ou encore les enquêtes de terrain et internet.



Le géomètre-expert, représentant l’ordre des géomètres-experts de France Thierry Dehove, a pris la parole à la suite de Pascal Casile, a présenté le cadastre, rappelant au passage que ce n’était pas une preuve de propriété. Il a retracé l’histoire de l’outil pour lui donner toute sa place et mettre en lumière son intérêt contemporain. Bertrand Malet, chef de division du cadastre en Polynésie a pour sa part décrit, tutoriel à l’appui, l’outil local Otia disponible en ligne. Un outil à disposition des particuliers et des professionnels.



L'exemple de la Corse

Didier Nourissat, Etienne Mamelli notaire honoraire et Bernard Criq, conservateur honoraires des hypothèques, ont porté à la connaissance du public des outils à la pointe, fruits des évolutions technologiques en cours : l’acte authentique sécurité (AAE), un système d’enregistrement sécurisé et dématérialisé, ainsi que des applications au service du système de publicité foncière comme le fichier informatisé des données juridiques sur les immeubles (Fidji), la base image automatisé (BIA), Hyposcan ou bien encore Télé@ctes.



Ces outils ne sauraient être efficaces sans structures administratives efficaces. Le Girtec (Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse) par exemple a fait l’objet d’une longue intervention assurée par Pascal Casile et Etienne Mamelli. Il pourrait bien inspirer le Pays et ses entités engagées dans la résolution des conflits fonciers. « C’est notre priorité » , a répété à ce propos la directrice des affaires foncières Loyana Le Gall.