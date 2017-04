Fêtes foraines : du changement dans l'air

PAPEETE, le 19/04/2016 - Le mois de juillet rime avec festivités, celles du Heiva i Tahiti et celles organisées par les communes. Il annonce aussi les fêtes foraines. À Tahiti, les habitants ont pris l'habitude de se retrouver à Aorai Tini Hau, pour les plus petits, et à Vaitupa, pour les plus grands. Cette année, des changements seront entrepris : à Pirae, le site ne changera pas, mais l'emplacement des baraques sera différent. À Vaitupa, les législatives empêcheront la tenue de la manifestation, qui sera déplacée à Outumaoro.



Des rumeurs sur l'annulation des baraques foraines circulaient il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Mais la réalité est bien différente puisqu'il ne s'agirait pas d'une annulation, mais plutôt de modifications qui seront apportées aussi bien sur l'aménagement des baraques foraines à Pirae, que sur le déplacement de la fête de la côte ouest, à Outumaoro.



Du côté de Pirae, malgré les travaux qui sont réalisés à Aorai Tini Hau, la famille Porlier assure que les baraques foraines et les attractions seront bien au rendez-vous cette année. " Nous nous installerons dans le sens de la longueur, en prenant une partie du parking intérieur. Donc, les véhicules pourront se garer dans le parking à l'extérieur, mais aussi derrière, près des travaux ", explique Albert Porlier, le gérant des manèges

" La Joie ".



Côté manèges, aucune nouveauté n'est prévue, " parce qu'on manque de places publiques ", regrette le forain. Pour Albert Porlier, les baraques foraines sont une distraction importante pour les familles polynésiennes. " Avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde, les gens ont besoin de se divertir. " Les pāpio " de Pirae ouvriront leurs portes à compter du 25 juin.



À FAA'A, ON CHANGE DE CAP



Les forains de la côte ouest se retrouveront quant à eux à Outumaoro, " parce qu'il y a les élections législatives au même moment ", justifie Oscar Temaru, maire de Faa'a. " Le président de l'association des forains m'a contacté, et je lui ai dit d'essayer de voir un autre endroit ." " Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller sur Vaitupa. Le problème pour nous est que nous mettons un mois pour monter toutes les attractions et les baraques. Et si on va sur Vaitupa, on ne pourra monter qu'à partir du 19 juin parce que les législatives se termineront le 18. Il faut savoir que l'ouverture se fera vers la fin du mois de juin. Donc, monter tout cela en dix jours ne va pas être évident et ce sera trop court ", explique James Frogier, président de l'Association des forains de Polynésie.



Ce qui conduirait les forains vers le terrain de Outumaoro. Un site qui appartient au Pays et qui est sous la tutelle de Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD).



Et, selon le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, c'est l'endroit idéal pour installer les baraques foraines.



De son côté, James Frogier a rencontré ce mercredi, en début d'après-midi, le maire de la commune de Punaauia " pour parler des questions sur la sécurité, l'eau et l'environnement ". Il assure avoir les certificats de conformité pour les manèges en sa possession. Pour les forains, le site de Outumaoro est avantageux, même si " le terrain est plus petit que celui de Vaitupa. Nous avons essayé d'implanter les baraques, en diminuant bien sûr les lots. "



Mais le fait de se déplacer dès qu'un problème se pose ne rassure pas les forains de la côte ouest. " Le réel problème est que nous n'avons pas vraiment de site de disponible. Nous avons toujours cherché un endroit, et si nous avions eu la possibilité d'en acheter, nous l'aurions fait. L'idée est de se poser et d'organiser nos fêtes chaque année et ne plus se déplacer ", assure James Frogier.



Et dans les années futures, la situation pourrait se compliquer. " Pour le moment, il y a un projet sur Vaitupa, et il y a le Mahana Beach aussi qui devrait se monter. Et une fois que l'hôtel aura vu le jour, je pense que ce serait un autre souci pour nous, si nous restions à Outumaoro ", rajoute le forain.



Surtout que les pāpio sont ancrés dans les mœurs polynésiennes. " Les fêtes foraines sont rentrées dans une tradition chez nous aussi maintenant. Nous, nous sommes forains depuis mon grand-père. Donc, c'est vraiment de père en fils que cette activité est venue. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, pour toutes les fêtes de juillet, nous serons présents. Il va falloir que l'on se batte pour trouver le terrain adéquat. "



Si les forains s'installent à Outumaoro, pas question pour eux de retourner à Vaitupa. " Sur Outumaoro, tout est à refaire. Mais il faut dire que Punaauia est quand même une ville propre, les déchets sont triés. Donc, il faudra que l'on trie nos déchets. Sur le point de vue assainissement, il y a un réseau de prêt et nous pourrions nous raccorder dessus ", indique James Frogier.



Une fois que la convention sera signée avec TNAD, les forains s'installeront à Outumaoro à partir du 18 mai, pour une ouverture prévue le 16 juin, jusqu'au 14 août.