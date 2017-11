Festival électro dans les jardins de Paofai avec Lost Frequencies !

PAPEETE, le 17 novembre 2017 - Avis aux amateurs de bon son : le DJ belge, fer de lance de la "tropical house", se produira en concert à Tahiti, le 15 décembre. Connu mondialement pour son tube "Are you with me", Lost Frequencies offrira un set explosif dans les jardins du Parc Paofai. Une première signée, encore une fois, Synergence !





Très appréciés par le public local, les concerts de musique électro en plein air commençaient sérieusement à manquer. Synergence le sait et nous a concoctés une nouvelle soirée festive, le 15 décembre. Comme annoncé par le magazine Tahiti Pacifique, l'agence a invité une nouvelle star internationale : le DJ, compositeur et réalisateur artistique belge Felix De Laet, alias Lost Frequencies. Du haut de ses 23 ans, l'artiste a déjà joué sur les plus grandes scènes du monde (Tomorrowland en Belgique et au Brésil, Coachella aux États-Unis, Lolapalooza à Berlin, etc.) grâce à son tube planétaire "Are you with me" (2014), qui affiche aujourd'hui près de 230 millions de vues sur YouTube et l'a propulsé à la première place dans 36 pays ! Il a même une résidence dans le plus grand club d’Ibiza (Ushuaia). Cette notoriété lui a permis de devenir le premier Belge à se positionner en tête des charts, d'être multidisques de platine et se hisser en tant que 26e DJ mondial au classement DJ Mag 2017 (la plus grosse entrée de l’année).



Rangé à ses débuts dans la catégorie "deep house", Lost Frequencies est parvenu à créer sa propre étiquette en étant à la base du mouvement "tropical house" qui a sans doute entraîné pas mal de suiveurs (Kygo, Major Lazer, DJ Snake…). Il présente ainsi son premier album en 2016, "Less is more", sous le prestigieux label Armada Music qui regroupe plusieurs artistes de renom s’inscrivant dans un style entre musique électronique et trance. Fort de son succès, le DJ continue sur sa lancée en dévoilant notamment un nouveau titre, "Here with you" (2017). En outre, il vient de dépasser le milliard d’écoutes sur la plateforme Spotify et a assuré la première partie de The Chainsmokers durant leur tournée aux États-Unis.