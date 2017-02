Festival électro : Bob Sinclar, le maître de la house, vient faire danser Tahiti !

Bio express



Artiste majeur de la scène house française, Bob Sinclar, de son vrai nom Christophe Le Friant, né le 10 mai 1969 à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), est le co-fondateur de Yellow Productions. En 2000, Bob Sinclar sort "Champs Élysées", son second album personnel, celui de la consécration. Produit par Marc Cerrone, ce disque en fait le maître de la house française. La machine est lancée. Son troisième album, "III", offre deux nouveaux hits incontournables : "The Beat Goes On" et "Kiss My Eyes". En 2005, il explose avec "Western Dream", qui est porté par "Love Generation". C'est un tube énorme, le single frôle le million de ventes dans le monde : n°1 en Allemagne, Italie, Mexique et Espagne, il est dans le top 5 en Angleterre et en France, et se classe n°1 au Billboard Dance. Le second extrait arrive en juin 2006, "World, Hold On", suivi de "Rock This Party". L'année suivante, il remporte un trophée aux NRJ Music Awards, où il est le premier à rafler le prix de la nouvelle catégorie du meilleur DJ français de l'année devant notamment Martin Solveig et David Guetta.

En mai 2007, son nouvel album studio "Soundz of Freedom", qui comporte les gros hits "Sound of Freedom" ou encore "Together", est encore une réussite. Arrive ensuite "Live at the Playboy Mansion", un double CD de remixes des plus grands classiques de disco. En 2008, toujours aussi productif, Bob Sinclar remixe également un single pour Madonna, "4 Minutes". Il remporte le prix du "Meilleur Artiste Dance International" aux TMF Awards 2009 en Belgique. Le 30 janvier 2012, le DJ français revient avec un nouvel album, "Disco Crash", qui fait la part belle aux collaborations, tous horizons confondus. Sophie Ellis Bextor, Sean Paul, ou encore Snoop Dogg se succèdent dans le studio de Sinclar. Grâce à des titres comme "Rock the Boat", en duo avec Pitbull, l’opus se hisse à la douzième place des charts français. Le 12 novembre 2014, à Monaco, il reçoit également un NRJ DJ Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En avril 2016, Bob dévoile un nouveau single, "Someone Who Needs Me", chez Spinnin’ Deep. C’est un nouveau succès, puisque le clip dépasse le million de vues sur YouTube seulement quelques jours après sa mise en ligne.