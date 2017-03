Festival "LPG en liberté" : les jeunes talents vous donnent rendez-vous vendredi

Les festivités se dérouleront en deux temps : de 15 heures à 17 heures, les élèves proposeront des démonstration de leurs divers talents artistiques via des ateliers, dans le cadre des options proposées au lycée Paul-Gauguin (accès libre et gratuit), puis, de 18 heures à 21 heures, un spectacle ouvrira le concours de talents (entrée payante à 500 francs, billets en vente le soir-même).



De nombreux ateliers seront ainsi présentés aux festivaliers : les arts plastiques (exposition de créations artistiques réalisées par les élèves, animations et jeux artistiques auxquels pourront participer les visiteurs) ; la photo (exposition + concours photo) ; le théâtre (petits sketches sur le thème de la folie) ; l'audiovisuel (diffusion des courts métrages réalisés par les élèves de CAV et de LPG Prod's, initiation aux diverses techniques cinématographiques) ; les danses latines (salsa, bachata, rueda) ; les danses polynésiennes à deux ; le graff (initiation au street art de quelques élèves en option arts plastiques par un artiste professionnel).



Plus tard, le public pourra apprécier au total une vingtaine de prestations sur scène au cours de la soirée concours, dont l'animation et la présentation seront assurées par deux élèves de terminale, Olivia Cuneo et Mathias Magnes. Deux castings ont permis en amont de faire la présélection des candidats en compétition. Un jury bénévole, composé d’artistes professionnels (voir encadré), départagera les jeunes talents qui concourront dans différentes catégories : "Chants et instruments", avec des reprises musicales en solo ou en groupe (lots : douze cours de chant et de musique avec Taloo et Mato) ; "Composition" (lot : enregistrement studio avec Blackstone Productions) ; et "Autres talents", avec battle de beat box, démonstration de bolas, violon, danses contemporaines, etc. (lots : places de cinéma). Un bel événement fait par les jeunes pour les jeunes. Venez nombreux soutenir ces incroyables talents, parmi eux se cachent peut-être les acteurs culturels de demain !