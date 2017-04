Festival Hoho'a Nui : la photographie sous tous les angles

PAPEETE, le 11 avril 2017 - Fort de son succès depuis 2010 et grâce au soutien du Musée de Tahiti et des îles, l'exposition annuelle consacrée à la photographie dévoilera de nouveaux clichés du 18 au 30 avril. La Maison de la culture et l'Université de la Polynésie française se joignant cette année à l'événement, c'est à un Festival grand format, intitulé Hoho'a Nui, auquel le public local est convié.





En s’appuyant sur le travail mené par l’Association F16 depuis six ans, la Maison de la culture a souhaité se coordonner avec les organisateurs de l’exposition Hoho’a pour en faire cette année un Festival Hoho’a Nui, décliné en plusieurs lieux, thèmes et activités. Christian Coulombe et Sylvain Girardot rappellent le concept de ce rendez-vous culturel : "Notre idée de départ était de donner la possibilité aux amateurs de la photographie d'exposer leurs œuvres aux côtés de professionnels. Cela leur offre de la visibilité et participe à la promotion de la photo au fenua." Ainsi, ces regards d'ici et d'ailleurs mettront en lumière les talents de plus de 45 passionnés polynésiens. Par ailleurs, deux métropolitains de renom ont été invités : Antoine Poupel et Laurent Ballesta, l'un étant spécialisé dans la photographie d'art et l'autre dans l'exploration sous-marine.