Ferrand (EMA): "Il faudra attendre une semaine" avant de connaître le nom du Premier ministre

Paris, France | AFP | dimanche 07/05/2017 - Il faudra "attendre une semaine" pour savoir qui sera le Premier ministre que choisira Emmanuel Macron, élu dimanche président de la République, a déclaré Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche!.

"Il avait dit (qu'il l'annoncerait) aussitôt installé, il vous faudra attendre une semaine", a affirmé M. Ferrand sur TF1, précisant que le mouvement présentera cette semaine "les candidates et les candidats qui iront former la future majorité parlementaire à l'Assemblée nationale".

"Nous avons fait la moitié du chemin, il nous faut faire l'autre moitié pour qu'il y ait une vraie majorité", a-t-il ajouté.

Le député PS du Finistère a estimé que "les Françaises et les Français sont cohérents: ils ont choisi un président, une démarche, et maintenant ils vont lui donner les moyens d'agir".