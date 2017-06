Fernando Stalla à la conquête du Va’a !

Fernando Stalla est champion de Stand Up paddle. Il représentera le Mexique aux 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon le 27 juin. Novice dans la discipline, sa solide expérience de « paddler pro » pourrait tout de même faire de lui un sérieux compétiteur en va’a. Arrivé il y a une semaine à Tahiti, il nous en dit plus sur lui et ses motivations :



Je suis Fernando Stalla, je suis un « stand up paddler » professionnel et aujourd’hui, je suis à Tahiti pour les 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon.



Je pratique le va’a depuis 2 jours ! C’est un nouveau sport pour moi. Au Mexique, c’est vraiment difficile de trouver du matériel pour pratiquer et s’entraîner. J’ai essayé le va’a deux fois lors de mes voyages précédents à Tahiti. Ce n’est pas un sport que je pratique de manière constante, mais je suis impatient de le faire ! Je pense que c’est un bon moyen de m’entraîner. Je vois de nombreux paddlers au top qui font du va’a pour les aider dans leur entraînement.



Pour les Championnats, je me suis entraîné en faisant du paddle, de la musculation, du cross fit, mais je suis aussi venu deux semaines avant l’évènement pour pratiquer et m’habituer au va’a. Quelqu’un m’a prêté sa pirogue et je m’entraîne tous les jours, j’apprends beaucoup et je suis vraiment content d’avoir enfin cette possibilité.



J’aime ce sport, parce que c’est un sport qui signifie beaucoup, qui existe depuis très longtemps. C’est à bord de pirogues que les Polynésiens ont découvert d’autres îles. C’est ancré dans l’histoire polynésienne et je trouve cela magique.