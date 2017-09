Feria de Nîmes: onze sympathisants anti-corrida interpellées

Avignon, France | AFP | samedi 16/09/2017 - Onze sympathisants anti-corrida ont été interpellées samedi à Nîmes, où se déroule la féria des vendanges, certains d'entre eux ayant tenté de s'enchaîner à un camion transportant des taureaux pour la corrida de l'après-midi, a-t-on appris auprès du parquet.



Trois personnes, connues pour être des sympathisants anticorrida, "porteuses de chaîne à la taille ont essayé de s'enchaîner à un camion sur le boulevard Talabot alors que le camion était arrêté à un feu rouge" et ont été interpellées par des policiers à 14H15, a rapporté à l'AFP le parquet de Nîmes.



Placées en garde à vue au commissariat, elles ont été libérées en fin de journée après s'être vu signifier un rappel à la loi pour "entrave et obstacle à la circulation d'un véhicule sur la voie publique".



Huit autres personnes situées à proximité, dont quatre étaient aussi porteuses de chaînes, ont également ont été arrêtées, puis relâchées sans aucune charge à 19H30.



"C'est une action citoyenne en dehors des organisations anti-corrida", a dit le président de la fédération des luttes pour l'abolition des corridas (Flac), Thierry Hély.



"Quand on continue à torturer des taureaux dans une arène par plaisir, comme un spectacle ordinaire, il faut s'attendre à ce type d'actions discrètes", a-t-il ajouté.



Le camion a pu rejoindre les arènes sans autre incident.