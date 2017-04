Fatu Hiva : le passager disparu de l'Aranui 5 retrouvé sain et sauf (màj)

PAPEETE, 18 avril 2017 - Le passager de l'Aranui 5 porté disparu depuis lundi soir a été retrouvé mardi en fin de matinée perdu au fond de la vallée de Omoa, à Fatu Hiva.



Ce néerlandais de 73 ans a été placé en observation à l'infirmerie de l'île après s'être perdu pendant une nuit dans la vallée de Omoa à Fatu Hiva, où il a été retrouvé sain et sauf mardi en fin de matinée.



Des opérations avaient été déclenchées depuis lundi soir à sa recherche. Le parquet de Papeete avait ouvert mardi matin une enquête pour disparition inquiétante. Des membres d'équipage, les autorités sur place et la population de Omoa et Hanavave se sont mobilisés depuis lundi soir. Le navire Aranui 5 a dû changer son itinéraire en direction de Atuona (Hiva Oa) pour rester à proximité du lieu de la disparition. Plusieurs membres de l'équipage du cargo mixte étaient restés à Fatu Hiva pour se joindre aux recherches.



Le navire Aranui 5 fait part des excuses adressées à ses clients du fret, compte tenu de ce changement d'itinéraire. Le cargo mixte sera mercredi à Ua Pou, jeudi à Nuku Hiva, vendredi à Ua Huka et de retour samedi à Nuku Hiva.