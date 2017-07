Familipsy évolue vers une plateforme d’eLearning

La plateforme va s’adresser aux parents qui ont un souci de disponibilité, un problème d’organisation familial et de prise de rendez-vous. Elle vise à donner aux parents " des clés de compréhension dans leur relation avec leurs enfants ".



Elle se déclinera en tutoriels, modules, parcours. Les premiers modules seront testés en juillet et août, le premier parcours sera disponible à la rentrée scolaire. " Ce n’est pas une boutique de formation", se défend Nathalie Colin-Fagotin, "ce sont des modules préparés qui s’appuient sur une expérience professionnelle. Il y aura des contenus vidéo et audio, des temps de feedback possibles, des réponses apportées par un professionnel en cas de questions précises ".



La plateforme ne sera pas seulement un espace de conseils théoriques. Place est faite aux exercices pratiques, à l’auto-évaluation. " Il ne s’agit pas seulement de faire des grandes conférences, la plateforme apportera du contenu précis à des situations particulières ."



Il existe un très grand nombre de cas de figure et la plateforme, dans son concept, ne vient pas se substituer à une consultation personnelle par un professionnel. " Toutefois, dans la structure familiale comme ailleurs, les lois humains fonctionnent et l’idée est de mieux comprendre le processus de chaque membre de la famille selon son évolution. Par exemple, de savoir comment fonctionne un enfant pour adapter son comportement et ses choix ."



La psychologue qui a étudié en métropole et a travaillé aux services sociaux et au Fare Tama Hau possède aujourd’hui une riche expérience. Elle s’intéresse en détail à la famille et aux réponses à donner pour permettre et maintenir un développement harmonieux de celle-ci. " J’ai fait mon DESS à Montréal en éducation et en âge de la vie ", se rappelle Nathalie Colin-Fagotin qui dit avoir eu un déclic au cours de cette année en particulier. " J’ai travaillé à l’institut de psychoéducation, ça a été la révélation. Je me suis dit : 'c’est ça que je veux faire' ."