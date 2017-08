Fabien Le Castel, imitateur : "Je suis atteint de schizophrénie vocale galopante !"

Quelles sont vos imitations de prédilection ?

"Sans hésitation, Johnny Hallyday. J’aime la puissance de sa voix, c’est un peu ma première imitation chantée et je me sens à l’aise avec celle-ci ! J’aime aussi les voix qui donnent directement le sourire sans même avoir de texte, l’interprétation seule suffit à entendre des rires, je pense à Jean-Claude Van Damme, Régis Laspalès, ou encore Jean-Marie Bigard. J’apprécie en outre l’interprétation de la voix de Nikos Aliagas, mais j’aime aussi les moments d’émotion qu’on peut avoir avec Raymond Devos."



Pouvez-vous présenter votre spectacle "Maboul à facettes" ?

"Il s'agit de l'histoire d'un maboul aux multiples facettes ! Le spectacle commence par une chanson de manière tout à fait normal, mais ça se complique très vite. Dans cette chanson, d’autre voix s’ajoutent inopinément car je suis en fait atteint de schizophrénie vocale galopante et je commence une thérapie de groupe avec mon public en évacuant un maximum de voix afin de retrouver la mienne !"



Quels sont les événements les plus marquants de votre carrière ?

"Mes passages dans "Incroyable talent" qui m’ont donné un vrai coup de boost dans ma carrière, c’est indéniable. Mais le plus jouissif dans ce métier, c’est le rapport au public lorsqu’on est sur scène, entendre les gens rire, ça n’a pas de prix."



Vos meilleurs souvenirs sur scène (ou ailleurs) ?

"Mon meilleur souvenir, c’était la première partie de Tex dans ma région, un comédien adorable et altruiste qui est venu voir ma grand-mère, fan de lui, chez elle. Un grand moment de partage et de joie.

Par contre sur scène, difficile de choisir ; en général, le final du spectacle partout où je joue est un bon souvenir…"



Et les pires ?

"Une prestation privée pour un service club à Bruxelles, des gens guindés attablés et habillés en pingouin qui n’ont pas réagi une seule seconde à ma prestation. Cela n’arrive jamais, j’étais donc très décontenancé, c’était l’heure la plus longue de ma vie ! Le lendemain, je jouais pour un vrai public chaleureux, c’était le jour et la nuit, j’ai pris un plaisir monstre !"