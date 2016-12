Faa'a : un défilé haut en couleur

FAA'A, le 28 décembre 2016. La population de Faa’a était invitée, mardi soir, à participer à la grande parade de la ville.



Le départ du défilé des chars décorés et illuminés a été donné à 18h30 du Motu Ovini et à 18h45 de l’école Vaiaha pour les associations sportives, avec le concours de la brigade municipale et la gendarmerie de Faa’a.



À Outuaraea devant les tribunes, installées par les agents du service bâtiment, où attendaient le tavana Oscar Manutahi Temaru, les conseillers municipaux, le jury et le public.



Les participants ont été applaudis et remerciés à la fin pour leurs prestations. Alvarez Tearoha et Ahumata Paku, purotu et tane Taurua i Faa’a 2016 élus le 9 décembre se trouvaient parmi le groupe de Saint-Hilaire (Vaitea).



Les festivités touchent à leur terme, ce mercredi 28 décembre à partir de 19 heures se tiendra la traditionnelle messe œcuménique, suivie de la remise des prix des différents concours de la 19e édition du Taurua I Faa’a 2016.