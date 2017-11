Faa'a prête main-forte à la Cuisine centrale de Papeete

FAA'A, le 29/11/2017 - Depuis lundi, les 16 employés de la Cuisine centrale de Faa'a préparent les repas des écoles de Papeete. 2 400 repas supplémentaires sont ainsi concoctés par ces cuisiniers. Un travail supplémentaire et des quotas revus à la hausse. Mais cela ne pose aucun problème pour ces amoureux de la cuisine.



Ils préparent chaque jour près de 2 700 repas pour les établissements scolaires de Faa'a, en plus d'autres structures. Depuis lundi, les 16 employés de la Cuisine centrale de Faa'a se chargent aussi des écoles de Papeete, ce qui représente 2 400 repas supplémentaires à faire, et plus de 5 000 plats au total à réaliser.



" Lundi, c'est Papeete qui nous a donné son menu. Donc, nous avons préparé deux repas, les leurs et les nôtres. Mais depuis mardi, nous avons pris en charge les menus. Nous faisons toujours deux menus différents, parce qu'il y a des repas qui ne sont pas faits à Papeete. Il y a par exemple, le bœuf bourguignon ou le riz cantonais. Alors qu'à Faa'a, nous le faisons régulièrement. Donc, j'ai voulu le faire aussi sur Papeete, pour que les enfants découvrent d'autres saveurs ", explique Edgard Tamaititahio, chef cuisinier à Faa'a.



Pour que tout parte aux alentours de 10 heures et 10h30, les plats sont préparés la veille pour une cuisson dès 2h30, le lendemain. " Ceux qui s'occupent des salades arrivent vers 5 heures ou 5h30 et ils finissent à 13 heures, au lieu de 14 heures, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Les cuisiniers qui démarrent à 2h30, terminent à 11 heures ", assure le chef cuisinier.



Et cette réorganisation nécessite forcément des ingrédients supplémentaires. À la boucherie, par exemple, les quotas ont presque doublé. " Quotidiennement, nous utilisons 180 à 300 kg de viande, et depuis lundi, nous avons rajouté 100 kg en plus ", indique Jacqueline Tahito-Terai, responsable de ce service. " Mardi, nous avons utilisé 287 kg de riz qui ont été préparés pour Papeete et Faa'a. Les dépenses sont supportées par les deux Cuisines ", rajoute le chef cuisinier.



Un quatrième chauffeur-livreur est nécessaire pour livrer les repas à temps. Et depuis ce mercredi, quatre établissements scolaires de l’Église Protestante se sont rajoutés à la liste des repas à fournir pour Faa'a. Mais rassurez-vous, cela ne dérange pas du tout le personnel. " Une fois, nous avions eu à préparer 11 500 plats de mā'a tahiti ", confie Edgard Tamaititahio.