Faa'a lance l'opération "Je fais du sport et je mange équilibré"

FAA'A, le 06/06/2017 - Les jeunes mamans de Motio ont participé, ce mardi, à cette opération santé organisée par la commune de Faa’a.



Dans le cadre de la politique de la ville en matière de santé : " Faa’a, une ville santé ", la municipalité, en partenariat avec le syndicat d’initiative Taaretu, docteur Charles Tetaria, le Contrat de ville, l’association Te Ui Rau, Kareen Blanchet, coach en sport gym et la CPS, organise l’action " Je fais du sport et je mange équilibré à Faa’a ".



Le lancement de l’opération s’est tenu ce mardi matin à Motio, quartier pilote, avec la participation des jeunes mamans. Ces dernières bénéficieront d’un accompagnement individuel avec un suivi médical, des sessions de sports adaptées en groupe pour prendre soin de leur santé et des séances de nutrition.



Kareen Blanchet nous explique : " J’ai prévu un planning, les lundis, le cardio, la respiration et l’équilibre, les mardis, le déplacement et le renforcement musculaire et les jeudis du stretching ."