Faa'a : la rivière Piafau déborde, la colère des parents d'élèves monte

FAA'A, le 23 février 2017 - Lors des intempéries du 22 janvier, la rivière Piafau de Faa'a est sortie de son lit. Situés entre l'école élémentaire de Piafau et la maternelle de Heiri, la rivière et le pont représentent une menace pour la sécurité des enfants, selon les parents d'élèves. Ils souhaitent que des travaux soient effectués.



Des rires d'enfants retentissent dans le gymnase de l'école de Piafau, à Faa'a. En face, les enfants de la maternelle sont rentrés en classe. Au milieu de deux établissements coule une rivière. Quelques semaines après les intempéries du 22 janvier dernier, les abords du cours d'eau et de la servitude portent encore les stigmates de cette terrible journée. Boue et trous d'eau jonchent la voie. Des branchages sont encore accrochés dans les grilles du pont. A côté des entrées, la terre a glissé et forme un toboggan naturel qui plonge directement dans la rivière.



"C'est ce pont, cette rivière et cette route que je trouve très dangereuse pour nos enfants , s'exclame André Lo Tai, dont la petite fille va à l'école primaire. Lors des dernières intempéries, la rivière a beaucoup débordé et a tout emporté sur son passage. Le pont a été submergé… Heureusement que cela s'est passé un dimanche, sinon, il y aurait eu des accidents…"



En novembre 2009, quatre enfants se sont noyés dans un caniveau dans le lotissement Teroma 2. Vendredi 17 février, c'est un agent technique de la commune qui a péri dans l'exercice de ses fonctions. Il tentait de déboucher un regard quand il a été emporté. "Combien de morts faut-il pour que la Pays intervienne?" , soupire André, tenant dans ses mains une lettre adressée au ministère de l'Équipement.



Celle-ci est datée du 21 janvier 2010. L'homme y décrit "la dangerosité de la rivière Piafau" et invite le ministre à se rendre sur place. "Avant ce courrier, j'en avais déjà envoyé un autre. Je n'ai eu de réponse à aucun des deux. Aujourd'hui, force est de constater que rien a changé. Le curage de la rivière a été fait suites aux inondations de janvier, mais le pont est toujours aussi petit et plus bas que la route… Le problème est toujours le même."



André Lo Tai s'interrompt. Du côté de l'école de Piafau, une mère et ses deux enfants en bas âge cherchent à se rendre à la maternelle. Elle observe le pont et s'interroge : "C'est par là pour la maternelle?"



Après avoir respiré un grand coup, elle avance et tente d'éviter les flaques boueuses. Aux heures d'entrée et de sortie de l'école, les parents d'élèves sont nombreux à faire comme cette dernière. Certains portent leurs enfants sur le dos pour éviter qu'ils trébuchent. "Je n'ai pas très envie que ma fille passe la journée avec les pieds mouillés et complètement sales… alors je la porte" , ajoute une maman, dont la fille est en CE2.