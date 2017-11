Faa'a célèbre les pléiades

FAA'A, le 20/11/2017 - Les festivités du Matari'i i ni'a ont démarré vendredi soir. Des activités culturelles seront organisées au Motu Ovini, samedi. Les associations des neuf quartiers de Faa'a participent à ce grand événement communal.



Ce grand événement culturel est célébré chaque année. Il s'agit de fêter la période d'abondance au fenua. Le week-end dernier, c'était l'euphorie à Faa'a, où plusieurs concours y étaient ainsi organisés.



Et comme à l'accoutumée, les festivités du Matarii i ni'a (le lever des pléiades) ont démarré avec la cérémonie du kava.



Des activités sportives et culturelles étaient aussi au rendez-vous à Vaitupa. Cette année, neuf quartiers participent à cet événement.



Samedi prochain, place à la préparation du four tahitien. La dégustation des plats préparés par les différents quartiers se fera vers midi. Des écoles de danse de Faa'a seront également de la partie, et la remise des prix de tous les concours est programmée aux alentours de 13h45.



Un rendez-vous à ne pas manquer.