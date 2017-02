Faa'a : Pitanui, le fils de Ben Teriitehau, est décédé lors des fortes pluies

Faa'a, le 17 février 2017. L'employé communal de Faa'a, décédé ce vendredi matin, est Pitanui Teriitehau, le fils de Ben Teriitehau. Agent technique à la commune de Faa’a, il a péri dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il s’était mis au service de la collectivité et évacuait des déchets qui obstruaient un émissaire.



Le drame s'est passé ce vendredi midi après que Faa'a a été touchée par de fortes pluies comme d'autres communes de l'agglomération de Papeete. Pitanui Teriitehau, aussi connu sous le nom de Pita, agent technique à la commune de Faa'a, évacuait des déchets qui bouchaient un émissaire, près du Croissant d'or sur la route de Puurai. " Il était en train de faire son travail courageusement", a expliqué Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement qui s'est déplacé vendredi après-midi à la mairie de Faa'a.



A 13h30, il est descendu dans le canal d’évacuation par un regard situé face à la boulangerie du ‘Croissant d’or’’, indique la gendarmerie. Il a été emporté par les eaux puis a disparu. Vers 14h45, les militaires de la brigade de Faa'a ont localisé le corps dans un canal jouxtant les pistes de l’aéroport de Tahiti-Faa’a au niveau du quartier Zima. Il a été récupéré par les plongeurs de la brigade nautique.



Pitanui Teriitehau était le fils de Ben Teriitehau, "un grand ami d'Oscar Temaru et de la Polynésie française en général, car il était connu de tout le monde" , a rappelé Jean-Christophe Bouissou. Ben Teriitehau est co-fondateur du parti Tavini Huiraatira. Il est aussi l'architecte qui a conçu la mairie de Faa'a.



Dans un communiqué, le président du Pays a exprimé " sa plus profonde compassion après le décès tragique ce vendredi matin de Pitanui Teriitehau". "Le président et l’ensemble du gouvernement présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de ce jeune homme et l’accompagnent de leurs prières dans ces moments douloureux ", indique-t-il.



Le président de l'assemblée a également rendu hommage au jeune homme : "A cet instant mes pensées vont vers sa famille et ses proches subitement frappés par sa disparition. (...) Nos pensées vont également vers ses collègues et vers la mairie de Faa’a et son maire, notre collègue représentant Oscar Temaru, tous frappés par cette disparition. Cette mort tragique nous rappelle que le dévouement se paie parfois au prix fort."