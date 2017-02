Faa'a : Le mari brutal part en prison pour les violences de trop

PAPEETE, le 27 février 2017 - Il avait roué sa femme de coups vendredi dernier au domicile familial, et c'était loin d'être la première fois.



Un homme de 36 ans a pris le chemin du centre pénitentiaire de Nuutania ce lundi après-midi, condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison, dont 9 mois ferme avec maintien en détention en raison " des risques importants de réitération " a souligné le tribunal. Une condamnation qui vient sanctionner " plus de dix ans de violences conjugales " comme l'a souligné le représentant du ministère public. Vendredi dernier, alors qu'il buvait bières sur bières avec un copain, le prévenu avait asséné plusieurs coups de poings au visage de sa concubine qu'il avait continué à violenter une fois au sol. " Il m'a même marché dessus alors que j'étais à terre, j'avais très mal ", a témoigné la malheureuse, présente au tribunal, le visage tuméfié derrière des lunettes de soleil.



Selon son mari, elle l'aurait insulté après avoir elle-même descendu un litre de vin et quelques bières. C'est ce qui aurait provoqué sa colère. " Moi je dis ça, mais il serait peut-être temps de se séparer… ", a conseillé le président du tribunal, rappelant quinze ans d'une vie commune rythmée par les condamnations, pour lui, les dépôts de plaintes, pour elle, les séparations et les retrouvailles.



Madame, qui vit chez elle et subvient aux besoins du foyer grâce à son travail, s'est finalement décidée à demander à son tane de quitter les lieux ce qu'il n'a pas semblé accueillir d'un bon œil. La justice a décidé de l'aider dans sa réflexion puisqu'il aura interdiction de s'approcher de sa victime pendant trois ans à sa sortie de prison sous peine de voir révoquer les 9 mois de prison avec sursis qu'il gardera au-dessus de la tête.



Les passages à tabac se déroulaient fréquemment devant l'unique enfant du couple qui intervenait même à l'occasion pour maîtriser son père.