Fa'afaite reprend la mer avec Rāhui nui

À bord de la pirogue, douze personnes et un équipage de neuf personnes de l'association Fa'afaite. Lors des différentes étapes, le capitaine Titaua Teipoarii, originaire de Raivavae, et l’équipage de Fa'afaite accueilleront plusieurs invités, élus, îliens, représentants d’associations, pêcheurs et scientifiques, pour sillonner les eaux des Australes et promouvoir leur protection. " L'association Rāhui nui a choisi un moyen de transport traditionnel, écologique et culturel. Traditionnel parce que c'est le moyen de transport de nos ancêtres, écologique parce que nous naviguons avec le vent, ici pas de pétrole, et culturel parce que c'est apprendre à naviguer avec les étoiles et les éléments, pêcher …", explique Jean Claude Teriierooiterai.