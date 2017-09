FAPF : la base navale en mission éco-citoyenne

PAPEETE, le 16 septembre 2017 - Parmi les nombreuses missions menées par les Forces armées en Polynésie française, celle accomplie par la base navale le mardi 12 septembre dernier mérite d’être soulignée.



En effet, l’opération baptisée « Base navale propre 2017 » n’a rien de spécifiquement militaire, si ce n’est dans les valeurs qu’elle véhicule et partage. Le capitaine de frégate Joffrey Guerry, commandant la base navale, explique : « Les militaires ont le respect du terrain sur lequel ils évoluent, que ce soit en mer ou sur la terre ferme. Nos missions tiennent toujours compte de l’environnement. C’est pourquoi il faut le préserver, et il existe des choses simples que nous pouvons mettre en place pour y arriver. »



C’est dans cet état d’esprit que se sont rassemblées les unités implantées sur l’emprise militaire, qu’elles soient terrestres ou navigantes, pour débarrasser l’ensemble du site de ses déchets. « Cette journée est un rituel que nous reconduisons chaque année, reprend le Commandant. Nous avons démantelé deux vedettes, relevé des encombrants sous-marins, ou encore ramassé les traditionnels mégots de cigarette ou petits objets tombés à terre. »



Tout le personnel disponible s’est mobilisé pour rendre un peu plus propre le Fenua, le débarrassant de quelques 75 m3 de déchets qui seront maintenant traités.