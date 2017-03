Exposition : et virevoltent les danseuses de Myriam Stroken

PAPEETE, le 9 mars 2017 - L'artiste est de retour à la galerie des Tropiques où elle exposera une trentaine de peintures à l'huile, du 10 au 22 mars. Très colorées, les nouvelles œuvres de Myriam Stroken sont encore un hommage appuyé aux danseuses polynésiennes, dont l'élégance et la sensualité la fascinent.





Si Myriam Stroken met en lumière l'artisanat, les natures mortes ou les paysages polynésiens, c'est le thème de la danse qui revient inlassablement dans son travail. "C'est le sujet qui me convient le mieux et qui me plaît le plus", confie l'artiste, qui rêve depuis son enfance d'être ballerine. On comprend alors d'autant plus qu'elle aime se projeter au travers de ses vahine vivant pleinement leur passion du 'ori tahiti. Elle explique : "J'aime avant tout les corps et les mouvements, l'expression corporelle que ces femmes dégagent me fascine. D'ailleurs, je fais aussi parfois des nus. Ici, j'ai beaucoup travaillé sur la matière, notamment pour les costumes et les visages. J'avais envie de faire ressortir la joie, la gaieté des danseuses, que je m'évertue à mettre en scène, surtout lorsqu'elles racontent des légendes. Ma pratique du théâtre, il y a quelques années encore, m'influence probablement dans ma démarche."