Exposition d'art : l'ode au métissage d'Olivier Louzé

Sans se donner de thème particulier, Louzé aime laisser libre cours à ses inspirations du moment. Si le portrait reste son sujet favori, il réussit à chaque exposition à nous suggérer des émotions différentes. Par ailleurs, les formats qu'il utilise se font de plus en plus grands comme un besoin d'affirmer ses choix et de s'émanciper davantage. Peinture à l'acrylique, tapa, mortier, kere (toile du cocotier qui relie la palme au tronc)… il s'exprime avec tous les matériaux qui sont à sa disposition et nous offre sa vision de la Polynésie qu'il connaît depuis une quinzaine d'années.