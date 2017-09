Exposition Pomare IV : Marcel Tuihani salue un événement consensuel

PAPEETE, 14 septembre 2017 - Marcel Tuihani se réjouit du succès que rencontre l’événement concernant la reine Pomare IV qui prolonge l’histoire de Taraho’i.



Le président de l’assemblée, en son nom et au nom des membres du bureau de l'institution, remercie toutes celles et ceux qui leur ont fait l’honneur d’être présent mercredi 13 septembre à la cérémonie d’ouverture dans l’hémicycle, suivie de l’inauguration de l’exposition et du dévoilement de la statue représentant la reine Pomare IV installée dans les jardins de la reine. Marcel Tuihani remercie la ministre de l’Education, Tea Frogier, et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ainsi que l’ensemble des représentants issus de tous les groupes politiques.



Il remercie tout particulièrement les membres de la famille Pomare qui ont été présents, en particulier Otilla Aunoa née Pomare, Yvannah Pomare épouse Tixier, Marc Pomare, Joinville Pomare et son épouse, Tamatoa Pommier Pomare, Eric Pommier Pomare et son épouse, ainsi que tous les membres de la famille et descendants qui ont bien voulu assister à l’événement. La présence de tous a permis de faire de cette rencontre un moment consensuel de mémoire et d’histoire qui mérite d’être souligné.



Le président de l’assemblée remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement : Christian Gleizal qui a réalisé l’exposition ; Yvette Tommasini, inspectrice pédagogique, et les professeurs qui ont contribué à la réalisation de la plaquette pédagogique ; les conférenciers, historiens et homme de culture, qui ont accepté de venir à la rencontre du public pour nous éclairer sur cette période et sur la reine Pomare IV, Monsieur Michel Bailleul, Monsieur Vaki Gleizal et Monsieur John Mairai. Le président remercie également les partenaires de ce projet, les chaines de télévision TNTV et notamment sa directrice générale, Mateata Maamaatuaiahutapu, qui a mis à disposition les films documentaires consacrés à la dynastie Pomare, ainsi que Polynésie Première, le Musée de Tahiti et des Îles, le Service archivistique du pays et l’ensemble des médias qui ont fait écho à cette initiative. Le président de l’Assemblée remercie aussi Teva Victor, sculpteur, qui a relevé le défi de réaliser une représentation de la reine Pomare qui fait désormais partie du patrimoine de la Polynésie française, ainsi que les services de l’assemblée qui ont assuré le suivi et la mise en œuvre de ces journées.