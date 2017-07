Explosion d'un siphon à chantilly: une blessée

Strasbourg, France | AFP | dimanche 02/07/2017 - Une femme a été blessée samedi à Trémery (Moselle) par l'explosion d'un siphon à crème chantilly, une semaine après un accident mortel identique survenu en Alsace.

Selon Le Républicain lorrain, qui rapporte les faits, une habitante de Trémery préparait pour l'anniversaire de sa fille un dessert avec de la crème chantilly.

"J’ai suivi la recette et mis la cartouche dans le siphon que j’utilise régulièrement pour faire de la crème chantilly. J’ai retourné l’appareil et l’ai secoué. À la première secousse, tout est parti ! La cuve a été projetée verticalement dans le plafond", a raconté la victime, très légèrement blessée mais effrayée d'autant qu'une enfant de 4 ans venait juste de quitter la cuisine lorsque l'accident s'est produit.

Le 18 juin une blogueuse de 33 ans, réputée dans le monde du fitness, est morte chez elle à Galfingue (Haut-Rhin) des suites de blessures reçues à la poitrine après l'explosion d'un siphon à crème chantilly.

Rebecca Burger, très active sur Instagram où elle faisait la promotion du fitness en postant des vidéos, manipulait chez elle un siphon à crème chantilly lorsque la partie supérieure de l'appareil a explosé et l'a très gravement blessée à la poitrine. La jeune femme est morte peu après d'un arrêt cardiaque.

La gendarmerie a ouvert une enquête et la famille de la blogueuse a porté plainte.

Des accidents similaires ont déjà eu lieu dans le passé en France, notamment à deux reprises en 2014 dans la banlieue parisienne.

L'Institut national de la consommation (INC), établissement public, a déjà mis en garde contre ce même type de siphon de marque Ard'Time, dont la tête en matière plastique peut ne pas résister à la pression exercée dans le corps du récipient par l'introduction de gaz carbonique contenu dans la cartouche.