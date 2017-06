Exploit : première ascension en solo intégral du mythique "El Capitan"

LOS ANGELES (AFP) - L'Américain Alex Honnold a réalisé la première ascension en solo intégral, seul et sans cordes, de l'une des parois les plus mythiques et difficiles en escalade, "El Capitan", dans la vallée du Yosemite (Californie).

L'ascension réalisée samedi est présentée dans la presse spécialisée comme l'une des plus retentissantes et périlleuses de l'histoire de la discipline.

Honnold, référence de l'escalade libre, a bouclé en 3 h 56 minutes l'ascension d'"El Capitan", une paroi de 900 m de haut, par la voie "Freerider", côtée 7c+ sur une échelle de cotation allant jusqu'à 9b+. Il s'agit de la voie la plus difficile jamais réussie en solo intégral.

"C'était mon rêve, mon plus grand objectif depuis des années", a expliqué Honnold au magazine National Geographic qui a filmé son ascension.

Honnold, 31 ans, a indiqué qu'il avait croisé lors de son ascension, débutée à 5h30 du matin, cinq autres grimpeurs qui bivouaquaient dans la voie, avant de reprendre leur ascension qui peut durer deux jours.