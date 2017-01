Evolution Farm, et si le bio tropical nous était conté?

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - Johnny Ridge est le père d'Evolution Farm, une société, un projet de vies et maintenant, un livre paru Au Vent des îles. Ce livre pourrait se découper en deux grandes parties. La première, qui raconte une histoire, celle du monde invisible et des rythmes de la nature. La seconde, plus technique et pratique, qui est un guide à l'attention de tous les cultivateurs bio tropicaux.



Le livre est disponible. Evolution Farm, un modèle d'agriculture naturelle de Johnny Ridge vient de paraître Au Vent des îles. Plus qu'un livre c'est un guide, une bible pour tous les cultivateurs qui veulent faire du bio sous les tropiques.



24 plantes "sélectionnées"



Au-delà de l'histoire de Johnny Ridge, de sa prise de conscience, de ses expériences, il est question de techniques et de conseils qui ont fait leurs preuves. Le lecteur peut y découvrir les caractéristiques d'un choix de vingt-quatre plantes sélectionnées : de l'aubergine à la laitue en passant par le maïs, les haricots longs, la pastèque, les herbes aromatiques ou la courgette. "J'ai privilégié les légumes ", précise Johnny Ridge, " car on y pulvérise plus de pesticides que sur les fruits ".



Pour le radis par exemple, l'auteur note : " Je vous conseille de les planter avec vos enfants car il pousse rapidement et donne des couleurs et des formes très intéressantes. Je le plante également comme moyen de lutte contre les nuisibles (…) Pendant la saison de croissance, on ne leur donne rien de particulier comme nourriture ". Il précise par ailleurs, le temps de germination, la plantation, la durée de conservation des graines…



Les textes sont illustrés de dessins des plantes mais aussi de schémas pour faire la lumière sur les associations, les rotations, les liens entre les espèces qu'elles soient végétales ou animales. Car, connaître une plante, ses caractéristiques et ses besoins, n'est pas suffisant pour réussir une culture naturelle.



Ainsi, Johnny Ridge, ne plante pas des fruits et des légumes, il les met en musique. Il est un chef d'orchestre qui tient compte, dans le temps et dans l'espace, des rapprochements et des inimitiés entre les organismes. Dans le livre, il est donc aussi question " de compost ", " de lombriculture ", " de boosters ", " de rotation des cultures ", " de plantes compagnes ", " de prise de conscience de l'importance des abeilles ".



Soudain, la dégringolade



Avant de pouvoir écrire ces 200 pages de texte consacré à l'agriculture naturelle, Johnny Ridge a eu plusieurs vies. Il a grandi dans les îles, en Australie et en Asie du sud-est. Il a cuisiné, entrepris, voyagé avant de rentrer en Polynésie et de s'installer à Taha'a, en 2009, comme agriculteur. "Je vais vous raconter une anecdote " poursuit-il pour expliquer comment il est littéralement tombé dans le bio. " J'ai atterri dans une exploitation agricole utilisant des produits chimiques. Je me souviens qu'en entrant dans le container fermé qui nous servait de remise, je me suis retrouvé face à des tonnes de bouteilles, sacs et autres contenants aux noms bizarres, avec des étiquettes de mise en garde bien visibles. (…) "



Soudain, la dégringolade: " (…) J'ai enfilé ma combinaison de sécurité (…) Alors que je pulvérisais un herbicide avec une pompe à moteur pesant la bagatelle de 30 kilos sur le dos, j'ai fait une chute (…) ". Direction : l'hôpital. Verdict : empoisonnement. C'en était fini des pesticides et de l'agriculture chimique.



Naissance d'Evolution Farm



Plus tard, il a croisé la route d'un livre, et avec lui, d'un univers. Celui de Masanobu Fukuoka qui a signé La Révolution d'un seul brin de paille. Après Taha'a, il a rejoint Bora bora en 2013 sur invitation du tavana de la Perle du Pacifique, Gaston Tong Sang. Johnny Rydge a monté Evolution Farm, sur les contreforts du mont Otemanu. Un espace de 37 000 mètres carrés qui sert à ses tests et expériences mais aussi à accueillir des jeunes " que je motive, éduque, dirige ", rapporte-t-il. Des jeunes qui ne sont " pas fainéants comme on l'entend partout ". Des jeunes qui saisissent à Evolution Farm une seconde chance car " tout le monde y a droit ". En 3 ans, ils sont 60 à avoir été formés.



Evolution Farm, un modèle d'agriculture naturelle en milieu tropical, a été écrit pour les curieux, les cultivateurs, les aspirants cultivateurs, les déçus qui ont essayé le bio sans réussir mais aussi, et " surtout " confie Johnny Ridge, pour ses enfants. " Je leur raconte que c'est une histoire d'amour. Un jour, ils comprendront. Nous voulons tous voir nos enfants grandir remplis d'espoir, de santé et d'amour. Or, c'est loin d'être le cas aujourd'hui ". Peut-être demain? En attendant, l'auteur a posé sa pierre à l'édifice.