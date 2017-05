Eurovision: l'homme ayant montré ses fesses ne "regrette pas"

Kiev, Ukraine | AFP | lundi 15/05/2017 - Cet Ukrainien avait montré son postérieur en pleine finale de l'Eurovision devant 200 millions de téléspectateurs: présenté lundi à un juge, il a assumé sa performance qui a fait sensation sur internet mais pourrait lui coûter en théorie une peine de prison.



Connu en Ukraine pour ses nombreux canulars et actions d'éclat, Vitali Sediouk est monté samedi soir sur la scène de l'Eurovision, les épaules recouvertes d'un drapeau australien, pendant que se produisait la gagnante ukrainienne de l'édition 2016 Jamala. Il a montré ses fesses au public avant d'être aussitôt maîtrisé par un garde de sécurité.

Il risque jusqu'à cinq ans de prison et une lourde amende pour "vandalisme" et a comparu lundi devant un tribunal de Kiev, qui a décidé de le placer sous contrôle judiciaire.

"Je ne regrette pas", a déclaré M. Sediouk. "Je n'ai rien contre l'Eurovision. Cette fois, je voulais faire quelque chose dont les gens se souviendraient."

Sur décision du tribunal, son passeport a été confisqué et le jeune homme de 28 ans est interdit de sortie du territoire tant que durera l'enquête.

L'incident, qui a duré une quinzaine de secondes, a été vu par les millions de téléspectateurs qui suivaient en direct ce concours de chant remporté par le candidat du Portugal, Salvador Sobral.

S'il a amusé de nombreux internautes, il n'a pas fait rire les autorités ukrainiennes pour qui l'Eurovision représentait une importante vitrine.

"Cette honte nationale peut pratiquer son +hobby+ dans une cellule de prison", avait déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov sur Facebook.

Le comité ukrainien d'organisation de l'Eurovision a pour sa part qualifié la conduite de M. Sediouk d'"inadmissible", tout en soulignant que la finale du concours s'était déroulée avec "un niveau de sécurité maximal".

Vitali Sediouk "doit assumer la responsabilité de ses actes", a déclaré dans un communiqué le vice-producteur de l'édition 2017 du concours, Pavlo Gritsak, affirmant être "scandalisé".

En 2016, Vitali Sediouk a tenté d'embrasser le célèbre derrière de l'Américaine Kim Kardashian mais a été maîtrisé par son garde du corps.

Il est aussi connu pour avoir giflé l'acteur américain Brad Pitt alors qu'il signait des autographes à Los Angeles ou encore volé la vedette à Adele qui s'apprêtait à recevoir un Grammy Awards en lui prenant de force le micro.