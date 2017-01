Euro Millions: Un joueur polynésien remporte 16 MF au premier tirage de l'année

PAPEETE, le 3 janvier 2017- Le Fenua continue sa moisson de début d’année 2017 : 1 gagnant Polynésien remporte 16 Millions de F.CFP au 1er tirage 2017 de l’Euro Millions !

Mardi 3 janvier, un joueur du Fenua a trouvé les 5 bons Numéros au tirage Euro Millions. Il remporte plus de 16 millions F.CFP. La Polynésie est le territoire

qui compte le plus de gros gagnants en France en ce début d’année 2017 !

• Aucun gagnant en Europe n’a trouvé les 5 bons numéros ainsi que les 2 bonnes étoiles.



• 7 gagnants en Europe ont trouvé la combinaison du 3ème rang de gain, soit les 5 bons numéros sans aucune étoile. Ils remportent chacun plus de 16 Millions F.CFP. L’un d’entre eux est un joueur polynésien !

• La grille a été validée en Polynésie (la Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot le lieu de validation).

• La combinaison gagnante était : numéros 19 - 23 - 27 - 34 - 49 étoiles 01 - 11

• Le montant du gain est de : 16.077.124 F.CFP (pour une mise de 300 F.cfp)

• Le plus grand jeu multi Etats au monde est proposé 2 fois par semaine aux 200 millions d’habitants de neuf pays européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). Une vingtaine de millions de grilles sont validées à chaque tirage (mardi et vendredi), et jusqu’à environ 50 millions lors de Jackpot d’un montant Exceptionnel.

• La formule d’Euro Millions lancée en octobre dernier propose un jackpot minimum de 2 milliards F.CFP. Ce jackpot augmente à chaque tirage en cas d'absence de gagnant au premier rang jusqu’à atteindre son plafond de 190 millions Euros, soit environ 22,6 milliards F.CFP. Une option ETOILE+ permet quant à elle de gagner dès qu’une bonne étoile est trouvée.

• Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.

• La Pacifique des Jeux est toujours à la recherche du gagnant du Loto du samedi 31 décembre qui a remporté plus de 596 millions F.CFP.