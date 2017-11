Etudes supérieures : Admission Post Bac laisse place à Parcoursup

PAPEETE, le 23 novembre 2017 - La ministre de l'enseignement supérieur métropolitaine a annoncé mardi en Conseil des ministres les nouvelles règles d'entrée dans les études supérieures.



La plate-forme admission post bac, que tous les élèves de terminales redoutent tant, n'est plus. Elle laissera sa place dès le 15 janvier à une nouvelle plateforme intitulée Parcoursup et à de nouvelles règles pour les étudiants et les différentes filières de formations.

Les élèves de terminale de Polynésie découvriront cette plateforme comme leurs camarades métropolitains. A partir du 22 janvier, ils devront inscrire dix vœux maximum alors qu'avec Admission postbac, ils avaient droit à 24 vœux. Par ailleurs, sur cette nouvelle plateforme, il n'y aura pas de hiérarchisation des vœux. Ainsi, l'élève pourra choisir entre les différentes formations qui l'ont accepté. L'inscription des vœux devrait se clôturer fin mars.



Afin de mieux orienter les jeunes, les lycées mettront en place deux semaines consacrées à l'orientation pour les classes de terminales. Par ailleurs deux professeurs principaux seront définis par classe afin de guider et conseiller les élèves dans leurs choix de filières.