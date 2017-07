Etudes : 500 étudiants indonésiens choisissent la France

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 13/07/2017 - Environ 500 étudiants indonésiens ont choisi la France pour effectuer une année d'études supérieures à l'étranger, à plus de 10.000 km de chez eux, selon l'Institut français de Jakarta.

Afin de préparer leur départ dans les semaines à venir pour Paris, Marseille, Toulouse, Poitiers et La Rochelle, environ 200 étudiants ont participé mercredi à une journée d'information sur leur pays d'accueil dans un gratte-ciel de la capitale indonésienne.

La vie en France, les particularités culturelles et les formalités administratives ont été abordées au cours de cet événement organisé sous l'égide de l'ambassade de France.

Originaires en majorité de l'île de Java, mais aussi de Sumatra et de Kalimantan (la partie indonésienne de l'île de Bornéo), ces jeunes iront étudier dans des universités publiques et des écoles spécialisées, a précisé à l'AFP Lucille Sancho, chargé de coopération universitaire à l'Institut français de Jakarta.

Les étudiants suivront des formations en français, en anglais ou bilingues, dans le cadre de différents programmes de coopération entre les deux pays, à l'aide de bourses du gouvernement français ou indonésien, ou sur financement individuel. Ils ont opté en majorité pour une licence ou un master.

Certains étudiants ont suivi des cours de français intensif à l'Institut français de Jakarta, afin de se préparer à leur immersion en France pendant un an.