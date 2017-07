Etude sanitaire à Hao et Makemo : l'exposé rassurant du Pays

Tout a démarré en 2006. Cette année-là, l'Etat décide d'entamer la réhabilitation des sites utilités par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le CEP. En 2009, c'est au tour de l'atoll de Hao : les anciens sites militaires sont déconstruits. Deux ans plus tard, les sociétés Artelia (bureau d'étude métropolitain) et Pae Tai Pae Uta réalisent une étude d'impact des pollutions des sols et des eaux et une évaluation des risques.Les résultats sont sans appel : les eaux de l'atoll présentent une pollution aux polychlorobiphényles (PCB); le gazon algal est pollué aux PCB et aux métaux lourds ; les sols de surface sont pollués aux PCB, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et aux métaux lourds. Les denrées alimentaires de l'atoll sont elles aussi polluées aux PCB et aux métaux lourds. Une étude remise en juin 2012 au ministère de la Défense, et présentée aux élus polynésiens de l'époque, a révélé l'ampleur des risques sanitaires auxquels est exposée la population : un complexe aquacole dans un lagon pollué ?. On a retrouvé de telles concentrations de métaux lourds que cette étude recommandait aux habitants de limiter la consommation de poisson : pas plus de 15 kg par an et par adulte. Or, à Hao, le poisson du lagon est la base de l'alimentation quotidienne du petit déjeuner au dîner.Suite à cette étude, à la fin de l'année 2012, il apparaît nécessaire d'enquêter sur l'imprégnation de la population de Hao par cette pollution industrielle. C'est alors qu'un comité de suivi est mis en place. Il demande que la recherche de polluants soit étendue aux dioxines et aux pesticides, exclus dans l'étude d'impact et d'évaluation des risques.