Eto va participer aux auditions de "Nouvelle star"

PAPEETE, le 27 juin 2017 - L'artiste local, deux fois vainqueur du Guitare Club à Tahiti, vient d'être sélectionné pour faire les auditions de "Nouvelle star", le fameux télé-crochet. Ravi par "cette bonne nouvelle", le Polynésien au chapeau tressé quittera le fenua le 9 juillet et passera devant un jury le 12 juillet, à Bordeaux. Fa'aitoito Eto !





Une bonne étoile semble veiller sur Eto. Le talent du fenua a explosé en seulement quelques années, surtout depuis qu'il a remporté par deux fois le concours Guitare Club (en 2015 et 2017), organisé dans le cadre du Tahiti Festival Guitare. Grand gagnant cette année du dixième anniversaire de l'événement musical, il a même remporté son ticket pour Paris afin d'assurer, en novembre prochain, la première partie d’un guitariste reconnu à l’Olympia. Avec le label Warner Music France, il pourrait ainsi jouer aux côtés d'artistes de renom comme Patrick Bruel, M. Pokora, Thomas Dutronc, etc. Aujourd'hui, le rêve se poursuit pour le jeune homme, puisqu'il vient d'être sélectionné pour participer aux auditions de "Nouvelle star", le concours musical qui a permis de révéler Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent.



Sur les réseaux sociaux, Eto a partagé aussitôt l'information avec ses fans : "Une bonne nouvelle vient booster mes projets musicaux. C'est officiel les amis, je participerai aux auditions de Nouvelle Star 2017 le 12 juillet prochain, à Bordeaux. J'essaierai de représenter au mieux notre fenua (…)." Il nous raconte comment il a réussi à séduire les responsables de l'émission télé : "J'ai tout d'abord réalisé des vidéos, qui sont en fait des reprises en guitare/voix des titres "I can't help falling in love with you" d'Elvis Presley et "Sympathique" de Pink Martini. J'ai également envoyé mon clip "Natura", tourné à Papenoo et Sapinus, que je viens à peine de finaliser. Par ailleurs, j'ai eu un entretien à distance sur Skype. Normalement, les candidats sont ensuite filtrés par un jury en France, mais j'ai eu la chance de sauter cette étape et de passer directement à la troisième phase. Je quitte donc Tahiti le 9 juillet prochain pour faire les auditions."