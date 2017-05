Etats-Unis : Une infirmière du Texas suspectée d'avoir tué jusqu'à 60 bébés

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 26/05/2017 -Une infirmière emprisonnée pour le meurtre d'un nourrisson au Texas dans les années 1980 a été inculpée d'un deuxième meurtre et pourrait avoir tué au total jusqu'à 60 bébés, ont annoncé les autorités américaines.



Genene Jones, 66 ans, "est le mal incarné et la justice veillera à ce qu'elle réponde de ses crimes", a promis dans un communiqué publié jeudi Nico LaHood, le procureur du comté texan de Bexar.



"Notre bureau fera tout pour retrouver chaque enfant dont la vie a été prise par les actes de Jones", a-t-il ajouté.



Genene Jones purge actuellement deux peines de réclusion, de 99 et 60 ans, pour deux crimes commis en 1984 sur des bébés alors qu'elle travaillait en milieu hospitalier.



Elle avait tué une fillette de 15 mois, Chelsea McClellan, en lui administrant un décontractant musculaire. Et elle avait injecté de l'héparine, un médicament anticoagulant, à un nourrisson de quatre semaines, Rolando Santos, qui lui avait survécu.



Jeudi l'ancienne infirmière a été inculpée par un grand jury du meurtre en 1981 d'un bébé de 11 mois, Joshua Sawyer. Elle est accusée de lui avoir injecté une dose fatale d'un produit anti-épilepsie.



"Jones est suspectée d'avoir tué jusqu'à 60 bébés", a affirmé dans son communiqué le procureur LaHood.



En raison d'une loi de remise de peine en vigueur à l'époque de ses premières condamnations, l'ancienne soignante actuellement doit sortir en mars 2018 de sa prison, située entre Austin et Dallas.



Elle sera auparavant transférée dans le comté plus au sud de Bexar, où elle sera à nouveau traduite en justice. Elle encourt une autre sentence de 99 ans de réclusion.