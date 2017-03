Estelle Anania, la plus belle femme tatouée de France

"Il y a du polynésien moderne, du patutiki, le tatouage traditionnel marquisien et du japonais. Cela me distingue des autres et peut être un atout pour l'élection",

r le pied, c'était un lézard. C'est protecteur un lézard.

. "On venait en Polynésie, le plus souvent à Fakarava, tous les ans. Je vivais en Europe mais je savais que je finirais un jour dans le Pacifique."

PAPEETE, le 3 mars 2017. Estelle Anania a été élue ce vendredi "la plus belle femme tatouée de France".Elles étaient 13 participantes à l'élection "Ink Girl – France" créée en 2016.Quelques jours avant de partir, nous avions rencontré Estelle. Lire son portrait ici. Estelle Anania a le corps tatoué à plus de 90%. Les dessins témoignent tous de moments forts, de rencontres, d'émotions, de réussites et de valeurs, ils sont de différents styles.glisse-t-elle au passage.Elle a laissé entrer la première aiguille dans son corps à l'âge de 18 ans. "Su" Née en France d'un père paumotu, il est originaire d'Anaa, et d'une mère suisse, Estelle Anania a grandi en cultivant ses deux cultures