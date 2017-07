Espagne: les Baléares demandent l'interdiction de l'alcool en avion

Madrid, Espagne | AFP | mercredi 12/07/2017 - Le gouvernement régional des îles Baléares, où affluent chaque été des touristes fêtards, a demandé mercredi à l'Espagne et à l'Union européenne d'interdire l'alcool dans les avions et aéroports pour lutter contre le "tourisme antisocial".

Depuis plusieurs années, les vidéos montrant des touristes ivres, en train de se battre voire de tenter d'avoir des rapports sexuels à bord de vols vers l'archipel méditerranéen sont devenues virales sur Internet.

"Nous demandons au gouvernement central et à la Commission européenne d'interdire la consommation de boissons alcoolisées en avion et dans les aéroports", a déclaré Pilar Carbonell, élue chargée du tourisme du gouvernement régional.

Dans un communiqué, elle affirme que les autorités demandent ces mesures pour "garantir la sécurité" et lutter contre "le tourisme antisocial".

Les îles Baléares, destination touristique "low-cost" attirant chaque année des millions de touristes, ont vu plusieurs de leurs sites touristiques se transformer en lieux de beuveries à la réputation sulfureuse.

Chaque année, des touristes, notamment britanniques et allemands, meurent ou se blessent grièvement après une tentative ratée de "balconing": plonger depuis son balcon dans la piscine de l'hôtel.

D'autres commencent à boire avant même d'arriver sur l'archipel: en mai, la Garde civile espagnole a dû arrêter à leur arrivée trois hommes ivres qui avaient semé la zizanie tout le long d'un vol Manchester-Palma de Majorque, selon un journal britannique.

Le Manchester Evening News avait publié une vidéo filmée au téléphone portable montrant les agents entrer dans l'avion et interpeller les fauteurs de troubles sous les applaudissements des autres passagers.