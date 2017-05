Escrime « Championnat de Polynésie » : Une dernière manifestation réussie

La deuxième journée était, elle, réservée aux adutltes et aux juniors de moins de 20 ans. Dans cette catégorie, Eva Casabianca et Yoan Laine ont réalisé le doublé. Ils se sont adjugés la victoire au fleuret et à l’épée. En sénior chez les femmes, Emmanuelle Josse a dominé la compétition et réalise le doublé. Elle remporte la première place à l’épée et au fleuret. Chez les séniors, Alexandre Bonneau n’était pas en reste, il réalise le triplé et s’imposant à l’épée, au fleuret et au sabre. Enfin, chez les vétérans 1, Gwenola Kerihuel gagne la compétition au fleuret, en vétéran 2, Bruno Sanchez s’est illustré à l’épée et au fleuret et en vétéran 3 Jean Cuneo a brillé au fleuret et à l’épée.



Cette compétition était la dernière de la saison. Pour ce dernier rendez-vous une délégation de 16 élèves ont fait le déplacement depuis l’école de Nuutere à Mahina. La remise des trophées se fera le samedi 20 Mai à 11h30 au Bora Bora Lounge.



Pour participer au stage organisé par Bruno Sanchez, Arnaud et Thomas du 15 au 19 Mai 2017, appelez le 87 72 86 06.



Retrouvez tous les résultats sportifs sur votre www.sportstahiti.com.