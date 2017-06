Equitation – Dimanche 4 juin : Le programme des courses

Le programme : (pesée 13H00, ouverture du pari mutuel 13H30)



1e course, départ 14H00 : Démonstration de trot attelé. La course est ouverte aux poneys de toutes provenances. Prix de 5 000 xpf offert à chaque participant. Distance 275m.



2e course, départ 14H30 : Démonstration course de galot « A ». La course est ouverte aux chevaux de toute provenance. 1er Prix 65 000 xpf, 2e prix 30 000 xpf. Distance 1300 m.



3e course – Départ 15H10 : Course de trot attelé. La course est ouverte aux chevaux de toutes provenances. 1er Prix 65 000 xpf, 2e Prix 30 000 xpf, 3e Prix 20 000F, 4e Prix 18 000 xpf, 5e Prix 16 000 xpf, suivants 15 000 xpf. Distance 2200m. Mise minimum 500 xpf.



4e course – Départ 15H50 : Course Galop « C ». Course en selle aux chevaux galopeurs locaux et demi-sang. 1er prix 42 000 xpf, 2e prix 20 000 xpf, 3e prix 15 000 xpf, 4e prix 12 000 xpf, suivants 10 000 xpf. Distance 1 300m. Mise minimum 500 xpf.

5e course – Départ 16H30 : Course amble attelé : La course est ouverte aux chevaux de toute provenance. 1er prix 65 000 xpf, 2e prix 30 000 xpf, 3e prix 20 000 xpf, 4e prix 18 000 xpf, suivants 15 000 xpf. Distance 2 200m. Mise minimum 500 xpf.



Les pronostics :



Courses de trot attelé :



Sur les 5 partants, le grand favori sera le gagnant des trials de fin mai 2017 " n°1 GOSIMONGO" que l'on devrait retrouver à l'arrivée avec des chevaux de forces égales comme le n°4 DONNY WOOD et n°5 OVERSTAYER. L'arrivée devrait se jouer entre ces trois chevaux. Attention néanmoins à la nouvelle arrivée n°2 MISTREE CASTLETON qui fera sa première course sur l'hippodrome de Pirae. Pronostic : 1-4-5



Course de galop « C » :



Avec 4 chevaux au départ, le grand favori sera le n° 3 HEIVA, gagnante elle aussi du trial de mai dernier. Nous enregistrons la rentrée du n°4 TAAROA petit cheval qui avait obtenu une belle deuxième place l'an dernier et nous retiendrons également le n° 1 ANGEL toujours classé dans cette course . Pronostic : 3-1-4



Course Amble Attelé :



Course dont les gagnants seront très difficiles à trouver tant les concurrents sont proches des uns des autres. Nous retiendrons le grand gagnant de 2016 le n°2 MR WUNDERBAR ainsi que le n°7 ROYALE KATE elle aussi très régulière. Pour les trois premiers, il faudra comme d'habitude compter sur l’inusable n° 6 NAHITI que l'on retrouve dans toutes les arrivées. Pronostic : 2-7-6