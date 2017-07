Environnement : Moins de sacs plastiques pour le fenua ?

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - Le conseil des ministres a validé le lancement d’une étude sur la production et la distribution de sacs plastiques sur le Fenua afin d’en établir les couts financier et environnemental et trouver des alternatives.





Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, a annoncé mercredi le lancement d’une étude sur les sacs plastiques. « Cette étude agrée par le gouvernement porte sur la production est la distribution des sacs plastiques en Polynésie française. Il s’agit de sac à usage unique », a-t-il indiqué. Cette étude a été lancée à la demande du ministre de la Culture, de l’Environnement, de l’Artisanat de l’énergie et des mines.



L'étude prévoit d’établir le diagnostic de la production et de la distribution de sacs plastiques en Polynésie française ; l’évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux d'une mesure d'interdiction de sacs plastiques à usage unique, des sacs plastiques réutilisables et échangeables en grande surface et des sacs plastiques oxo-dégradables.



Pour ce faire, une enquête de terrain sera réalisée auprès de la population et différentes parties prenantes (commerces, importateurs, fabricants de sacs plastiques). L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact d'une telle interdiction en Polynésie française en terme économique, social et environnemental. De plus, elle définira les différentes alternatives à l'utilisation des sacs plastiques.



« C ’est un sujet qui va provoquer un débat. Cependant, il s’agit là simplement d’une étude. Notre sentiment fort est que nous devons évoluer, nous adapter aux circonstances de cette vie moderne. Nous devons faire en sorte aussi que tous ces produits qui sont utilisés ne soient pas en contradiction avec notre vision de l’avenir de la Polynésie en terme d’impact environnemental. S’il doit y avoir une évolution, elle sera accompagnée. Il y a d’autres moyens de régler ce problème que simplement continuer à fabriquer des sacs plastiques » a indiqué le porte-parole du gouvernement.