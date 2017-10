Environnement : Le 4e forum de l'économie bleue se clôt dans le consensus général

PAPEETE, le 20 octobre 2017 - C'est dans la satisfaction générale que s'achève le 4e forum de l'Economie Bleue sur le thème développement économique et préservation des espaces maritimes. Vendredi, les animateurs des quatre tables rondes ont fait le compte-rendu du travail des professionnels de la mer. Il en ressort que les acteurs veulent des actions concrètes rapidement.



Le constat général des quatre tables rondes du quatrième forum de l'économie bleue du cluster maritime de Polynésie française est simple: les tensions entre les acteurs maritimes ne cessent de s’accroître. Pêcheurs, populations locales, acteurs touristiques, industriels, Pays, État et communes ont du mal à s'entendre et à se comprendre. Leurs intérêts ne se situent pas toujours au même endroit, ainsi tous sont d'accord pour dire qu'il faut absolument mettre en place un cadre afin de réguler et normer ce qui est possible ou non sur les côtes, dans le lagon et en haute mer. L'objectif est de permettre le développement économique de l'espace maritime tout en préservant sa biodiversité, mais aussi la sécurité alimentaire des populations locales qui, en Polynésie, dépendent exclusivement du poisson pour se nourrir.



Pour ce faire, les tables rondes sont arrivées à des conclusions similaires et ont émis des recommandations semblables : la mise en place d'un secrétariat général de la mer, mais aussi " la nécessité d'avoir une gestion participative dans cet espace de 5 millions de kilomètres carrés. Il est nécessaire de donner un peu plus de participation aux habitants, aux acteurs dans les différentes îles pour qu'ils puissent gérer cet espace au mieux avec des règles qui doivent être définies et clarifiées. Il faut également mutualiser les moyens, l'administration, les communes ont peu de moyens. Il faut donc pouvoir mutualiser les différents moyens du Pays et de l'État, des communes, voire même des privés pour pouvoir faire mettre en place des réseaux de surveillance et d'information si nécessaire pour faire en sorte que l'équipe soit soudée " conclut Gérard Siu, président du cluster maritime.



L'autre point de consensus réside dans le fait que tous les acteurs sont las des discussions. Ils veulent de l'action et parlent globalement d'une urgence d'agir. La direction des affaires maritimes a indiqué lors du bilan qu'elle serait le porte-parole du quatrième forum face au gouvernement et qu'elle porterait les recommandations devant le conseil des ministres.



Le mot de la fin vient d'un participant du forum qui relève, "tous les textes de réglementation que nous allons passer devrons être assis sur la sacralité de la mer. La mer est le plus grand marae maohi et les chances que la réglementation soit respectée, admise et intégrée par la population ne peut se faire que par cette sacralité de la mer. "