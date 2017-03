Environnement - "Défi pour la Terre" : plus de 57 000 signataires au fenua

Du 20 au 24 mars derniers, une campagne de plantation a été réalisée par les élèves du collège Maco Tevane sur la commune de Papeete, ainsi qu’une opération "Éco Warrior" (Clean Up Day) dans le quartier et littoral de Taunoa. À Mama'o, les enfants de l’école primaire de Tiarama ont été, eux aussi, sensibilisés aux gestes éco-citoyens. Ce sont ainsi plus de 500 écoliers qui ont participé à différentes actions et ateliers durant cette semaine marquée par la Journée mondiale de l'eau ("Tahiti World Water Day").



Le coordinateur de la Brigade Verte remercie "le public toujours aussi nombreux et ces fidèles soutiens avec le ministère de l’Environnement, la Direction de l’environnement, Vini, Air Tahiti Nui, la marina Taina, Lu, la mairie de Papeete, sans oublier Tahiti Infos". En outre, il appelle déjà à la mobilisation des troupes dans le cadre des Journées mondiales de l’environnement et des océans, du 6 au 12 juin prochains. Le 8 juin, 200 jeunes feront même une croisière entre Tahiti et Moorea, et participeront à divers ateliers. Aux arbres citoyens !