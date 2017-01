Entreprises : cinq jours pour déclarer vos sinistres

PAPEETE, le 24 janvier 2017. Suite aux intempéries intervenues dans la nuit de samedi à dimanche, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) de Polynésie française rappelle aux entreprises sinistrées qu’elles doivent faire une déclaration de sinistre dans les cinq jours ouvrés auprès de leur compagnie d’assurance avec éventuellement une description des dommages et un état estimatif des meubles et objets détruits ou détériorés.



En outre, les commerces sinistrés peuvent s'identifier auprès de la CCISM. En effet, la centralisation de ces recensements permettra à la Chambre de dialoguer avec le Pays pour réfléchir sur les dispositifs qui pourraient être mis en place. Les patentés sont donc invités à appeler au 40 47 27 68 ou au 40 47 27 60 ou à envoyer un mail à odilet@ccism.pf ou à info@ccism.pf