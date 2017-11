Entente cordiale entre le Pays et l’Europe

PAPEETE, le 29 novembre 2017- Le comité de suivi portant sur le rapport annuel d’exécution de la coopération entre l’Union européenne et la Polynésie française s’est réuni mercredi à la Présidence lors de la visite du nouveau chef de bureau de la Commission européenne pour les PTOM du Pacifique, Tomas Mateo-Goyet. Cette réunion qui s’est notamment tenue, en présence du Haut-commissaire, René Bidal et du vice-Président de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, a été l’occasion de s’assurer de l’efficacité, de la qualité et de la mise en œuvre des Fonds européens de développement.

Commission européenne pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) du Pacifique, Tomas Mateo-Goyet, en Polynésie soit placée sous le signe de la confiance et de l’entente plus que cordiale entre le Pays et la Commission européenne.

Ce comité est chargé du suivi des principaux programmes financés par l’Union européenne en Polynésie, à savoir les 10e et 11e Fonds européen de développement territoriaux (FED). Le 10ème FED territorial, qui s’élève à hauteur de 2,2 milliards Frs, concerne les travaux d’assainissement de la vite de Papeete qui ont été lancés hier.

Quant au 11ème FED territorial, il vient tout juste d’être signé le 24 novembre dernier à Bruxelles par le vice-président, Teva Rohfritsch et le commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimica. La mise en œuvre de ce dernier programme au travers d’un appui budgétaire sectoriel témoigne de la confiance de la Commission européenne dans le système de gestion des finances publiques de la Polynésie française. Ce 11ème FED territorial d’un montant de 3,6 milliards Frs sera consacré au tourisme. «C’est un coup de pouce supplémentaire au secteur prioritaire qu’est celui du tourisme. Il est important que nous mettions maintenant en œuvre cette manne financière qui est à notre disposition dans le cadre de l’appui budgétaire» , précise avec enthousiasme Teva Rohfritsch.