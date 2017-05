Enfermé à 3 ans dans une machine à laver: le père voulait faire une photo

Rouen, France | AFP | mercredi 17/05/2017 - Dans une laverie près du Havre (Seine-Maritime), un père de famille a eu la curieuse idée de mettre son enfant de 3 ans dans une machine à laver, mais la porte s'est bloquée, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.



Agé d'une trentaine d'années, le jeune père voulait prendre mardi une photo de l'enfant à travers le hublot. Il l'a placé dans le tambour puis a fermé la porte du lave-linge, le parquet du Havre.



Mais il semblait ignorer qu'une fois la portée fermée, elle se bloque automatiquement jusqu'à temps que le client ait effectué son paiement.



Un mouvement de panique s'est produit et des témoins ont appelé les pompiers qui n'ont trouvé d'autre solution que de casser la porte de la machine, au grand dam du responsable de la laverie, située à côté d'une grande surface de Montivilliers, dans la banlieue du Havre.



La police est arrivée ensuite et a ouvert une enquête, tandis que l'enfant a été examiné à l'hôpital.



Dans l'attente du rapport de la police, le procureur de la République du Havre, François Gosselin estime qu'"il n'y a pas de mauvais traitement volontaire", et donc pas d'infraction pénale, a-t-il indiqué à l'AFP.



Mais le père devra dédommager la laverie pour la réparation de la porte. L'établissement a d'ailleurs porté plainte.



