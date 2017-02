Energie : le casse-tête des Tuamotu

"Je sais ce que je veux à Manihi"



La centrale de Ahe a connu un démarrage difficile. Quinze millions de Fcfp ont été débloqués pour la remettre à niveau. La centrale hybride est-elle vraiment la bonne solution ? Ne craignez-vous pas de retrouver les mêmes difficultés que celles rencontrées à Ahe ?

"Une centrale hybride, c'est vraiment intéressant. Si c'est bien entretenu et si c'est toi qui la mets en place, ça vaut le coup. A Ahe, c’est le Pays qui a mis en place la centrale hybride. Ça n'a vraiment pas été suivi par les élus. A Manihi, c'est moi qui vais suivre, je sais ce que je veux à Manihi. La centrale hybride permet vraiment une économie de carburant."



La centrale à Ahe ne fonctionnait pas correctement jusqu'à très récemment.

"Oui c'est pour ça que je voulais que ce soit rénové. On y utilisait beaucoup plus de gasoil. Il fallait vraiment la rénover : tout était rouillé en plus. J'ai pris connaissance du dossier de la centrale de Ahe en 2014. C'est là que j'ai vu les gros problèmes. Le radier de Ahe n'était pas fini. Déjà pour aller entretenir, il fallait marcher dans l'eau. En 2014, j'ai terminé le radier pour avoir accès plus facilement à la centrale. Il y avait beaucoup de choses qui faisait que je ne comprenais pas pourquoi cela avait été mis là et pourquoi-ci et pourquoi-ça."



Le parc à batteries doit aussi être changé.

"Oui, maintenant à Ahe, il me faut trouver de l'argent pour changer les batteries. Cela va me coûter au moins 20 millions. Il faut que je les change d'ici six mois petit à petit. J'attends mon budget pour voir combien on peut mettre déjà sur les batteries."



A Ahe, la personne qui s'occupe de l'entretien de la centrale ne sent pas assez formée pour assurer son entretien. A Manihi, la centrale sera encore plus complexe à gérer. Aurez-vous le personnel nécessaire pour le faire ?

"Depuis 2014, je travaille dessus sur cette centrale. En 2015, j'ai pris un CAE (contrat d'accès à l'emploi) qui était dans l'électricité. Je l'ai pris une deuxième année. Je l'ai embauché pour trois mois en attendant que la centrale de Manihi se mette en place. "



La société qui fera la centrale hybride Manihi est la même que celle qui s'est occupée de la centrale de Ahe, cela vous inquiète-t-il ?

"Quand ils seront là pour travailler, je serai là. Je veux connaître tout ce qui se passe dès le début. Je n'ai pas envie qu'on dise plus tard, c'est la faute du maire. J'ai vraiment envie que ce soit une réussite."



Vous aimeriez aussi qu'une hydrolienne soit mise en place ?

"Une étude a été faite. Ces experts sont venus il y a deux semaines pour retirer ce qu'ils avaient mis dans l'eau. L'hydrolienne serait complémentaire de la centrale. La passe de Manihi : on a un courant rentrant très fort. C'est pour ça que j'ai voulu qu'une étude soit réalisée. J'aurais aimé avoir les trois énergies : le solaire, l'hydrolien et l'éolien mais il parait que le coût est très élevé.

A Ahe, quand il n'y a plus de soleil il y a des problèmes."