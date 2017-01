Encore des passages pluvieux à prévoir

PAPEETE, le 20 janvier 2016. Les îles du Vent, les Tuamotu Ouest et les Australes centre sont en vigilance jaune. Les îles sous-le-Vent ne sont plus sous vigilance. Voici les dernières prévisions météorologiques de Météo France.





Situation et évolutions prévues : L'axe perturbé stagne sur Tahiti et Moorea, entretenant un temps gris et une certaine activité pluvieuse. Par contre, les cumuls de précipitations restent en deçà des seuils de vigilance orange d'où un retour vers une vigilance jaune. Par ailleurs, le vent de Nord-Ouest devient modéré à localement assez fort avec quelques rafales à 70 kilomètres/heure, mer devenant agitée.





ILES SOUS LE VENT

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des Iles Sous le Vent.

Mise à part la zone de Mopelia où le ciel est passagèrement nuageux, un temps maussade persiste sur l'archipel avec des passages d'averses pouvant encore occasionner localement de forts cumuls, et ce malgré une baisse relative de l'activité pluvieuse sur les prochains jours.

Vent de Nord-Ouest modéré à temporairement assez fort avec des rafales atteignant les 70 kilomètres/heure. Il faiblit samedi en venant au secteur Ouest.



Tahiti et Moorea : Malgré une baisse graduelle de l'activité pluvieuse sur les prochains jours, le temps perturbé se maintient sur toute la période. Les passages pluvieux restent ainsi de mise et s'accompagnent parfois de grains. Ces derniers peuvent prendre un caractère orageux samedi. Attention aux cumuls de précipitations, qui peuvent encore être localement importants. Températures extrêmes prévues : 24 et 27 degrés Celsius.



AUSTRALES

Phénomènes Météorologiques : Vents forts.



Zones concernées :

Fin de suivi pour la zone : Australes Centre.



Maintien de suivi pour la zone : Rapa.



Situation et évolutions prévues : Vents forts de secteur Nord avec des rafales à 80/100 kilomètres/heure encore ce vendredi matin vers Raivavae, atteignant Rapa cet après-midi. Même après le passage de la veine de vents forts, la mer reste forte un certain temps avec des creux compris entre 3 et 4 mètres. En parallèle, un temps perturbé avec fortes pluies balaie ce matin la zone de Raivavae gagnant cet après-midi la région de Rapa.



Ce vendredi, l'amélioration se généralise dans le Nord, malgré quelques averses ou grains résiduels du côté de Raivavae. Soleil généreux samedi. Par contre, du côté de Rapa, le mauvais temps s'installe jusqu'à samedi matin. Les nombreux passages pluvieux s'accompagnent parfois de grains orageux. Les cumuls de pluie peuvent être importants. L'amélioration se dessine samedi dans l'après-midi par le retour des éclaircies.

A Rapa, vent généralement assez fort à fort de secteur Nord-Est à Nord avec des rafales à 80 voire 100 kilomètres/heure ce vendredi après-midi et en soirée. Il faiblit samedi dans l'après-midi en tournant au Nord-Ouest. Au Nord de l'archipel, le vent s'installe au Sud-Ouest modéré pour ces deux jours.

Mer forte. Houle et mer du vent confondues donnant des creux jusqu'à 3 mètres 50. Samedi, elle devient agitée sur le Nord et reste forte à Rapa.







TUAMOTU ET GAMBIER :



Un axe perturbé, avec ciel couvert, pluie, averses et grains, s'installe pour les deux prochains jours entre Mataiva et Hereheretue. Des cumuls de précipitations importants sont attendus le long de cet axe. Vers les Gambier, le ciel est très nuageux ces deux jours avec quelques averses. Sur le reste des Tuamotu, le ciel est le plus souvent voilé ce vendredi. Par contre, un ciel plus menaçant gagne les régions allant de Rangiroa à Anaa avec passages d'averses et de grains assez fréquents.

Vendredi : Vent faible à modéré de Nord à Nord-Est dans l'Est, et vent de Nord-Ouest modéré à assez fort avec des pointes à 70 kilomètres/heure dans l'Ouest. Il pourra même être fort avec des pointes à 80 vers Hereheretue. Samedi : Il tend à se généraliser en Nord à Nord-Ouest modéré à assez fort. Il pourra cependant rester fort à Hereheretue.

Mer peu agitée à agitée devenant forte ce vendredi vers Hereheretue. Houle de Nord-Ouest confondue avec la mer du vent pouvant donner des creux de 2 mètres à 2 mètres 50 dans l'Ouest, voire près de 3 mètres vers Hereheretue.